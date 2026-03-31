Mundial 2026 Irak enfrenta dura historia ante Latinoamérica rumbo al repechaje del Mundial 2026 Irak arrastra mala racha ante equipos de América.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Irak afronta el repechaje del Mundial 2026 con la historia en contra

La Selección de Irak se ha venido ganando el cariño del público mexicano por el entusiasmo de su selección de futbol y sus aficionados, quienes han viajado en masa desde su país hasta Monterrey para disputar el repechaje intercontinental de cara a la Copa Mundial 2026, pero la realidad es otra.

Futbolísticamente, el cuadro asiático está lejos de ser una potencia o de presentar peligro para naciones europeas o americanas, y prueba de ello está en sus recientes resultados.

PUBLICIDAD

Irak no gana, ni anota ante rivales de Conmebol y Concacaf

Irak se ha venido preparando en la Sultana del Norte para su duelo ante Bolivia, cuadro que venció la semana anterior a Surinam y ahora se encuentra ante los de Medio Oriente para sellar el boleto a la Copa Mundial.

No obstante, la historia le da la espalda a Irak, pues en sus últimos nueve compromisos ante rivales latinoamericanos (Conmebol y Concacaf) en todas las competencias no ha ganado ninguno. La estadística se hace más crítica cuando en este periodo ni siquiera ha marcado goles.

México ha aportado a esta racha negativa de Irak

El periodo en el que se han efectuado estos duelos comprende entre 2004 y 2023, el último de ellos con una derrota por 1-0 ante Colombia. Se destaca una presentación ante México, donde el Tri ganó por goleada de 4-0 y un empate sin goles justo frente a Bolivia en 2018.

Estos antecedentes no son nada halagadores, reflejan poco nivel de los asiáticos y la urgencia por hacer un duelo perfecto para vencer a los bolivianos y asegurar ese pase a la Copa Mundial 2026.

Últimos 9 partidos de Irak ante rivales de Conmebol y Concacaf