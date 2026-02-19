    Mundial 2026

    Robert Prosinecki, el único futbolista en anotar para dos países en Mundiales

    Debido a cuestiones políticas el jugador que nació en Alemania jugó para Yugoslavia y también lo hizo para Croacia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
    Robert Prosinecki nació en Alemania, hijo de inmigrantes de la antigua Yugoslavia se mantiene como el único jugador en la historia de las Copas del Mundo en anotar gol con dos selecciones diferentes.

    En el Mundial de Italia ’90 vistiendo la playera de Yugoslavia, en el tercer partido ante Emiratos Árabes ingresó de cambio a los 78 minutos y sobre el final mandó un disparo que desvía un defensor para que el esférico se incruste en las redes. Su selección ganó 4-1.

    En 1992 se llevó a cabo la disolución de Yugoslavia y la formación de seis nuevas naciones. Prosinecki, junto con Jarni, Boksic y Suker conforman el representativo de Croacia.

    En Francia ’98, Prosinecki juega con el representativo croata, en el primer partido ante Jamaica manda un tiro-centro que termina en el fondo del arco, para convertirse en el primer futbolista en anotar con dos selecciones en Copa del Mundo.

    En el partido por el tercer lugar ante los Países Bajos, Robert anota de media vuelta, para reafirmar esta marca en Mundiales.

