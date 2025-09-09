    Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Noruega vs Moldavia rumbo al Mundial 2026

    Las eliminatorias de la UEFA continúan con este emocionante encuentro del Grupo I.

    Por:
    TUDN
    Video Así puedes ver el Noruega vs. Moldavia rumbo al Mundial 2026

    Noruega y Moldavia continúan su camino rumbo al Mundial del 2026 y se enfrentarán en el quinto duelo de ambos rumbo a la competencia que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

    El Grupo I de la eliminatoria de la UEFA lo lideran, justamente, los del norte de Europa con 12 unidades y paso perfeto, mientras los del este del viejo continente se ubican en el fondo con cero unidades.

    PUBLICIDAD

    En la actividad del sector, ya se enfrentaron ambas selecciones y la victoria fue para los noruegos por un escandaloso 5-0 de visitante.

    En los números generales, los escandinavos han ganado en cinco oportunidades por ninguna de su rival y suman además un empate. En los goles a favor de nuevo los primeros apabullan con 11 anotaciones por solo uno del contrincante.

    Horario y dónde ver el Noruega vs. Moldavia rumbo al Mundial 2026

    Cuándo es Noruega vs. Moldavia: El partido se celebrará el martes nueve de septiembre del 2025 en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

    Horario del Noruega vs. Moldavia: El duelo se efectuará a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

    Dónde ver el Noruega vs. Moldavia: El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Video Resumen | De la 'manita' de Haaland, Noruega inicia fuerte rumbo al Mundial

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Túnez, segunda selección de África en calificar para el Mundial 2026

    Túnez, segunda selección de África en calificar para el Mundial 2026

    1 min
    La Selección Mexicana empata en amistoso con Japón rumbo a la Copa del Mundo 2026

    La Selección Mexicana empata en amistoso con Japón rumbo a la Copa del Mundo 2026

    1 min
    Corea del Sur, rival de México en esta Fecha FIFA, gana a Estados Unidos

    Corea del Sur, rival de México en esta Fecha FIFA, gana a Estados Unidos

    1 min
    Christian Pulisic y Mauricio Pochettino liman rencillas con Estados Unidos

    Christian Pulisic y Mauricio Pochettino liman rencillas con Estados Unidos

    2 min
    Charly García protagoniza un encuentro y una emocionante despedida con Messi

    Charly García protagoniza un encuentro y una emocionante despedida con Messi

    Relacionados:
    Mundial 2026NoruegaMoldovaErling Haaland

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD