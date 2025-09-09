Noruega y Moldavia continúan su camino rumbo al Mundial del 2026 y se enfrentarán en el quinto duelo de ambos rumbo a la competencia que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Grupo I de la eliminatoria de la UEFA lo lideran, justamente, los del norte de Europa con 12 unidades y paso perfeto, mientras los del este del viejo continente se ubican en el fondo con cero unidades.

En la actividad del sector, ya se enfrentaron ambas selecciones y la victoria fue para los noruegos por un escandaloso 5-0 de visitante.

En los números generales, los escandinavos han ganado en cinco oportunidades por ninguna de su rival y suman además un empate. En los goles a favor de nuevo los primeros apabullan con 11 anotaciones por solo uno del contrincante.

Horario y dónde ver el Noruega vs. Moldavia rumbo al Mundial 2026

Cuándo es Noruega vs. Moldavia: El partido se celebrará el martes nueve de septiembre del 2025 en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

Horario del Noruega vs. Moldavia: El duelo se efectuará a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Dónde ver el Noruega vs. Moldavia: El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.