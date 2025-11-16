Horario y dónde ver el Portugal vs. Armenia de las eliminatorias UEFA
El cuadro luso no tendrá a Cristiano Ronaldo en su último duelo de eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Se disputa la última fecha de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en donde la Selección de Portugal recibe a su similar de Armenia en busca de sellar su boleto a la justa.
El cuadro de Portugal se juega su pase a la Copa del Mundo en este partido, luego de que en su último encuentro cayó en su visita a Irlanda y esto les complicó el acceder al Mundial.
Además, su máxima estrella y capitán, Cristiano Ronaldo no podrá estar en el juego, ya que se fue expulsado en el juego, debido a un codazo que le propinó a un rival, jugada que fue revisada en el VAR.
Armenia por su parte, llegará de perder en su último encuentro, duelo que disputó en casa y en el que cayó ante Hungría por la mínima diferencia.
Portugal lidera el Grupo F de las eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026 con 10 puntos, Hungría tiene 8, Irlanda 7 y Armenia 3, estos últimos ya eliminados.
Horario y dónde ver el Portugal vs. Armenia de las eliminatorias mundialistas
- Fecha: Este juego se disputará el próximo domingo 16 de noviembre en la cancha del Do Dragao.
- Horario: El partido dará comienzo a las 8:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos lo hará a las 9:00 horas del Este y 6:00 horas del Pacífico.
- Dónde ver: Este partido lo podrás disfrutar a través de la señal de ViX para todo Estados Unidos.