Horario y dónde ver el Portugal vs. Armenia de las eliminatorias UEFA

Se disputa la última fecha de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, en donde la Selección de Portugal recibe a su similar de Armenia en busca de sellar su boleto a la justa.

El cuadro de Portugal se juega su pase a la Copa del Mundo en este partido, luego de que en su último encuentro cayó en su visita a Irlanda y esto les complicó el acceder al Mundial.

Además, su máxima estrella y capitán, Cristiano Ronaldo no podrá estar en el juego, ya que se fue expulsado en el juego, debido a un codazo que le propinó a un rival, jugada que fue revisada en el VAR.

Armenia por su parte, llegará de perder en su último encuentro, duelo que disputó en casa y en el que cayó ante Hungría por la mínima diferencia.

Portugal lidera el Grupo F de las eliminatorias de UEFA para el Mundial 2026 con 10 puntos, Hungría tiene 8, Irlanda 7 y Armenia 3, estos últimos ya eliminados.

Horario y dónde ver el Portugal vs. Armenia de las eliminatorias mundialistas