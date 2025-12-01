Video Lo que espera 'Chucky' Lozano de cara al sorteo del Mundial 2026

El exjugador del PSV Eindhoven, Napoli y Pachuca fue una de las figuras del San Diego que cayó en la Final de la Conferencia Oeste ante Vancouver y desde eya tiene como objetivo principal estar en el próximo Mundial.

“ Son pocos jugadores que pueden tener esa posibilidad de jugar en un Mundial en casa y creo que para mí sería un sueño. Un mundial es algo increíble”, dijo el ‘Chucky’.

“ Gracias a Dios he vivido dos y han sido maravillosos y ojalá que pueda tener esa oportunidad de jugar un tercero y luego en mi casa creo que sería algo increíble. Voy a trabajar muy duro para poder llegar a estar ahí”, agregó el mexicano.

Espera que toque rivales muy buenos para México en el sorteo

Tras la eliminación en la MLS, el ‘Chucky’, que dejó ver que seguirá el próximo año con el San Diego FC, confesó que “ seguirá el sorteo del Mundial en casa con su familia” y desveló su deseo en dicho evento.

Sobre los rivales que puede tener la Selección Mexicana en la Copa del Mundo del próximo año, el mexicano simplemente espera que sean “muy buenos” para el Tri.