Mundial 2026 Guillermo Ochoa no entraría en convocatoria de Braulio Luna Para Braulio Luna hay lista de jugadores que deberían estar en el lugar del ex guardameta del América en el Tri.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡Braulio Luna asegura hay mejores arqueros que Paco Memo!

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El exmundialista en Francia ’98 y Japón 2002, Braulio Luna, fue el invitado esta noche en el programa Faitelson sin Censura y habló de su experiencia que tuvo con Manuel Lapuente y Javier ‘Vasco’ Aguirre como sus directores técnicos.

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Para el ex jugador de los Pumas el actual plantel de la Selección Mexicana no le convence, como a algunos aficionados. Braulio señala que este equipo necesita transmitir más dentro del terreno de juego, aunque los números respaldan al ‘Vasco’.

Otros antes de Paco Memo

Con respecto a la situación de la portería del Tri, Braulio Luna, no está muy seguro de la convocatoria de Guillermo Ochoa, porque antes existen otros nombres que pasan por buen momento como Gudiño de Cruz Azul, Luis García de Toluca y Rodolfo Cota de América.

“Primeramente yo vería cómo andan de condiciones estos guardametas antes de pensar en Ochoa, pero es un guardameta que no ha estado en México, sigue con su aventura en Europa en equipos de baja categoría”, agregó el exfutbolista.

Unas semanas es muy criticado por sus actuaciones y en otras se habla bien de sus actuaciones. “Yo dejaría con un asterisco hasta el último momento la elección de Guillermo Ochoa”.