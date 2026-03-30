    Mundial 2026

    Graham Arnold ruega por el apoyo de los mexicanos ante Bolivia

    El DT de Irak aseguró que ellos harán lo que corresponde en el campo y que el apoyo será fantástico.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video DT de Irak ruega por el apoyo de los mexicanos

    Graham Arnold, técnico de la selección de Irak ‘rogó’ para que la afición mexicana apoye a su equipo en el partido frente a Bolivia en donde buscará su pase al Mundial 2026.

    En conferencia de prensa, bromeó sobre a quien apoyará la afición regiomontana y aseguró que será fantástico tener gente que lo anime.

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    “Yo mismo estaba a punto de hacer esa pregunta ¿los mexicanos van a apoyar a los iraquíes o a los bolivianos? No lo sé, pero les estamos rogando que los mexicanos apoyen a Irak… tener seguidores es fantástico”, mencionó Graham Arnold entre risas.

    IRAK RECIBE TREMENDO APOYO PREVIO AL DUELO ANTE BOLIVIA

    En los días previos al enfrentamiento trascendental entre Irak y Bolivia, decenas de seguidores iraquíes se dieron cita en la Macroplaza de Monterrey para mostrar su apoyo.

    Algunos mexicanos se sumaron a la fiesta iraquí, quienes desde la llegada del combinado del medio oriente han mostrado su apoyo en los campos de entrenamiento y en las calles de Monterrey.

    Irak y Bolivia se medirán este 31 de marzo en el estadio de Monterrey por el boleto a la próxima Copa del Mundo.

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