Mundial 2026 Graham Arnold ruega por el apoyo de los mexicanos ante Bolivia El DT de Irak aseguró que ellos harán lo que corresponde en el campo y que el apoyo será fantástico.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video DT de Irak ruega por el apoyo de los mexicanos

Graham Arnold, técnico de la selección de Irak ‘rogó’ para que la afición mexicana apoye a su equipo en el partido frente a Bolivia en donde buscará su pase al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, bromeó sobre a quien apoyará la afición regiomontana y aseguró que será fantástico tener gente que lo anime.

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“Yo mismo estaba a punto de hacer esa pregunta ¿los mexicanos van a apoyar a los iraquíes o a los bolivianos? No lo sé, pero les estamos rogando que los mexicanos apoyen a Irak… tener seguidores es fantástico”, mencionó Graham Arnold entre risas.

IRAK RECIBE TREMENDO APOYO PREVIO AL DUELO ANTE BOLIVIA

En los días previos al enfrentamiento trascendental entre Irak y Bolivia, decenas de seguidores iraquíes se dieron cita en la Macroplaza de Monterrey para mostrar su apoyo.

Algunos mexicanos se sumaron a la fiesta iraquí, quienes desde la llegada del combinado del medio oriente han mostrado su apoyo en los campos de entrenamiento y en las calles de Monterrey.