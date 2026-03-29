Mundial 2026 ¿En honor a México? Irak vestirá de verde y regala playeras en Monterrey El equipo asiático presentó sus nuevas indumentarias y la que usarán ante Bolivia.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Muy mexicanos! Irak jugará de verde y viste a Monterrey

La Selección de Irak mantiene su preparación en México de cara a su partido del repechaje intercontinental para el Mundial 2026 y a unos días del gran juego dieron a conocer sus nuevos uniformes y que eventualmente usarán en la Copa del Mundo si logran clasificar.

El acto de revelación de los jersey ha sido especial, pues lo hicieron mostrando las playeras en fotografías con mexicanos, quienes les han dado un gran recibimiento desde que llegaron al país para entrenar. A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la selección mostró dichas fotografías y un mensaje.

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" En cada rincón de Monterrey… Irak está presente. Una sola camiseta… una historia de patria", escribieron en un post en sus redes sociales acompañado de las fotografías de regiomontanos mostrando las camisetas.

Por otra parte, Irak estaría regalando algunas playeras de la selección en la ciudad. Según mencionó el diario Esto esta es una iniciativa del Comité Olímpico iraquí que distribuirá playeras en algunos puntos de Monterrey hasta este lunes.

Irak vestirá de verde ante Bolivia por el pase al Mundial.

A través de su cuenta oficial, la selección iraquí informó que el martes vestirán su playera verde. "Los Leones de Mesopotamia, de verde, en una prueba decisiva ante Bolivia. Mejores deseos para nuestra selección nacional", escribieron.

Se espera que el martes haya una buena respuesta de los aficionados en el Gigante de Acero, así como se pudo observar en los primeros encuentros tanto en Monterrey como en Guadalajara.

Irak enfrentará a Bolivia el martes 31 de marzo en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos será a las 22:00 horas tiempo del Este, 21:00 horas tiempo del Centro y 19:00 horas tiempo del Pacífico. El juego podrá seguirse en nuestro país a través de VIX.