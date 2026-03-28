Mundial 2026 Irak deja emotivo regalo en Monterrey en agradecimiento a México rumbo al Mundial 2026 El conjunto de los 'Leones' tiene ya en puerta una cita importantísima en busca del Mundial 2026.

Video Irak y el gesto que tuvo con autoridades en México en busca del Mundial 2026

La Selección de Irak se encuentra ya en Monterrey desde hace unos días para prepararse en busca del último boleto para la Copa Mundial de la FIFA 26 y, ante esto, el conjunto asiático dio una muestra de afecto para México rumbo a su vital duelo ante Bolivia.

Adnan Dirjal, presidente de la Federación de Futbol de Irak, encabezó un momento especial, ya que otorgó al Dr. Óscar Vidal Gutiérrez, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, una playera autografiada por él y por todo el plantel de Irak.

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Dirjal mostró su agradecimiento a la UANL por las facilidades dadas en lo que ha sido su sede de entrenamiento desde su llegada a Monterrey para encarar el Repechaje Mundialista.

Por su parte, Vidal Gutiérrez no dudó en mostrar su apoyo a Irak de cara a su misión de conseguir su cupo para el Mundial 2026, todo en una sesión especial en donde Irak se prepara para lo que ya catalogan como el juego más importante de su vida futbolística, al menos en los últimos 40 años.