Mundial 2026 El icónico gol de Cuauhtémoc Blanco que le robó el triunfo a Bélgica El icónico futbolista de la Selección Mexicana hizo ante los europeos el que quizá fue el mejor tanto de su carrera.

Video El golazo de Cuauhtémoc Blanco que le robó el triunfo a Bélgica

El imaginario colectivo del futbol mexicano, lo tiene claro. El gol de Cuauhtémoc Blanco a Bélgica en Francia 98, con permiso del de Manuel Negrete a Bulgaria en México 86, es el de mayor efecto estético de todos, por no decir el más bello del Tri en un Mundial.

Pero aquella machincuepa, cuando Cuau se lanzó al aire con los pies por delante para conectar a pierna cambiada un balón y anotar, que hizo vibrar a México no solo es recordada por su valor artístico, si no también por todo lo que representó.

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Le dio a México el empate a dos goles tras iniciar un partido con un lapidario 0-2 en contra, tras la expulsión de Pavel Pardo a los 29 minutos y de paso le robó la victoria a Bélgica y acortó sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

La Selección Mexicana era dirigida por Manuel Lapuente y en el primer duelo de aquella Copa del Mundo inició, también viniendo de atrás, con una victoria de 3-1 ante Corea del Sur.

Y en su duelo ante Bélgica, tras un aguerrida primera mitad en la que Pardo fue expulsado a los 29 minutos, Marc Wilmots abrió el marcador a los 42 y anotó un segundo tanto a los 48.

El gol de Cuauhtémoc Blanco ante Bélgica en Francia 98

Vino luego la reacción mexicana. A los 55 minutos, Gert Verheyen fue expulsado y ambos conjuntos se vieron con 10 hombres. A los 56, Alberto García Aspe acortó distancia con un penal y entonces, Cuauhtémoc.

A los 63, México recuperó un balón en medio campo. Arellano condujo, engañó con la mano derecha señalando a donde mandaría el esférico y lo pasó al otro lado donde Ramón Ramírez controló y centro con la pierna izquierda.

Blanco se perfiló en el área y en lugar de intentar rematar con la pierna derecha, su perfil natural, se tiró para darle con la izquierda. El remate se coló pegado al poste del arquero y sorprendió a todos, incluyendo al arquero De Wilde.

Un remate increíble cuando no imposible que dio a México el envión para clasificar a la siguiente ronda con ese empate ante los belgas y uno más ante Holanda en su duelo ante Holanda, el tercero en la fase de grupos, y cortó de paso las posibilidades de los Red Devils que finalmente no avanzaron.

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México y Bélgica se verán, de nuevo, las caras este martes 31 de marzo en Chicago en duelo de preparación rumbo al Mundial 2026.