    Mundial 2026

    FIFA castiga a Guatemala: ¿Peligra su calificación al Mundial 2026?

    Los Chapines fueron sancionados para su partido crucial ante Panamá de las Eliminatorias de la Concacaf.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video FIFA castiga Guatemala: ¿Peligra su clasificación al Mundial 2026?

    La selección de Guatemala, que dirige el mexicano Luis Fernando Tena, fue castigada por la FIFA y Concacaf para su partido de Eliminatoria de este jueves 13 de noviembre ante Panamá en el estadio El Trébol.

    La sanción a la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut) fue de una reducción del aforo en un 15 por ciento y una multa impuesta por la FIFA de 20 mil francos suizos, unos 190 mil quetzales o 25 mil dólares.

    Los Chapines enfrentan el castigo por los actos discriminatorios que se dieron en el duelo contra El Salvador que se disputó en el Estadio Cuscatlán el 14 de octubre pasado.

    La sanción obligó a que la Fedefut cancelara los boletos de cortesía para poder cumplir con la reducción del aforo.

    Se esperaba que unas 7 mil personas asistieran a El Trébol, de las cuales 2 mil eran entradas gratuitas. Las 5 mil personas que compraron su boleto podrán ingresar sin inconvenientes al estadio.

    En las últimas semanas, la Federación creó una campaña de concientización para evitar que se presenten nuevos actos racistas u homofóbicos en los partidos de la selección chapina.

    El Guatemala vs. Panamá será un duelo crucial para las aspiraciones de ambas selecciones de asistir al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

    El equipo dirigido por Luis Fernando Tena marcha tercero en el Grupo A con cinco puntos, a solo uno de Panamá y Surinam, sus próximos y últimos rivales en las Eliminatorias, por lo que su pase a la Copa del Mundo depende de sí mismo.

    Cabe recordar que, las Eliminatorias de la Concacaf otorgarán cinco boletos al Mundial 2026: los tres primeros lugares de cada grupo y los dos segundos mejores lugares.

    Video Resumen: ¡Guatemala desata la locura con este gol en El Salvador!

