Mundial 2026 Estacionamiento en el Mundial 2026 en Miami puede costar hasta 249.99 dólares Estacionarse durante los encuentros mundialistas en el Miami Stadium puede costar hasta 250 dólares.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El costo de asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami no solo dependerá del precio de los boletos, sino también de un gasto que ha comenzado a generar polémica: el estacionamiento para los juegos que se realicen en el estadio de esta localidad.

De acuerdo con reportes, los aficionados que planeen acudir en automóvil al Miami Stadium deberán prepararse para tarifas elevadas, en un esquema que prioriza la compra anticipada y el acceso controlado en las inmediaciones del inmueble.

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¿Cuánto costará el estacionamiento en Miami para el Mundial 2026?

La polémica ha surgido porque, en varios de los encuentros que se realicen en esta sede, los espacios de estacionamiento alcanzarán los 249.99 dólares.

El estacionamiento debe adquirirse con anticipación y es obligatorio presentar el comprobante al ingresar. Cada aficionado con entrada tiene derecho a una sola plaza de estacionamiento, y no será posible comprarlo en el estadio los días de partido.

Cabe mencionar que algunos espacios pueden encontrarse a una distancia de hasta 720 metros de las puertas de acceso, por lo que se recomienda llegar con tiempo suficiente.

Habrá transporte gratuito para llegar al Miami Stadium

El condado de Miami-Dade anunció esta semana que habrá camiones gratuitos para los aficionados que tengan boleto para cualquiera de los siete partidos.

Habrá cuatro puntos de recogida: la estación de metro Dr. Martin Luther King Jr., Brightline Aventura, la estación intermodal Golden Glades y el hotel Seminole Hard Rock. Eso sí, cada quien tendrá que llegar a estos puntos por sus propios medios.

¿Cuáles serán los precios del estacionamiento por partido en Miami?

Arabia Saudita vs. Uruguay | 15 de junio – 175.01 dólares

Uruguay vs. Cabo Verde | 21 de junio – 175.01 dólares

Escocia vs. Brasil | 24 de junio – 200 dólares

Colombia vs. Portugal | 27 de junio – 249.99 dólares

Juego de dieciseisavos de final | 3 de julio – 249.99 dólares

Juego de cuartos de final | 11 de julio – 225 dólares

Juego por el tercer lugar | 18 de julio – 249.99 dólares