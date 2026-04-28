Mascotas tendrán jerseys del Mundial 2026 creadas por la marca Adidas
Los 'lomitos' podrán vivir el espíritu mundialista con esta nueva colección.
A menos de 50 días de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ni las mascotas se salvan de la fiebre mundialista gracias a esta peculiar colección de jerseys.
La marca Adidas dio a conocer una serie de playeras de diferentes selecciones específicamente pensadas para los 'lomitos' del hogar.
Los equipos que contarán con dicho honor son, desde luego, México, Argentina, Colombia, y Japón, pero se desconoce si habrá más selecciones disponibles conforme se acerque el inicio del Mundial 2026.
Los jerseys estarán disponibles a la venta a partir del viernes 1 de mayo y tendrán un costo de 799 pesos mexicanos o poco más de 45 dólares.
Los diseños de la tierna colección son básicamente similares a las playeras de jugadores y fanáticos que se usarán durante el torneo veraniego.
¿Cuándo es la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?
La ceremonia se realizará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 hrs en el Estadio Ciudad de México.
El evento protocolario se llevará a cabo minutos antes del Partido 1 del torneo: México vs. Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.
México disputará así su octavo partido inaugural en una Copa del Mundo y buscará su primera victoria en este tipo de encuentros.
México vs. Sudáfrica: el partido que abre el Mundial 2026
El encuentro enfrentará al equipo dirigido po r Javier Aguirre ante Sudáfrica, selección ubicada en el lugar 61 del Ranking FIFA al momento del sorteo.
Será la primera vez que un partido inaugural se repita, luego del empate 1-1 entre ambas selecciones en Sudáfrica 2010, también un 11 de junio.
México ha inaugurado Copas del Mundo en siete ocasiones previas y su mejor resultado fue el empate 0-0 ante la URSS en 1970.