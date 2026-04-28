Mundial 2026 Mascotas tendrán jerseys del Mundial 2026 creadas por la marca Adidas Los 'lomitos' podrán vivir el espíritu mundialista con esta nueva colección.

Video Adidas presenta jerseys para mascotas del Mundial 2026

A menos de 50 días de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ni las mascotas se salvan de la fiebre mundialista gracias a esta peculiar colección de jerseys.

La marca Adidas dio a conocer una serie de playeras de diferentes selecciones específicamente pensadas para los 'lomitos' del hogar.

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Los equipos que contarán con dicho honor son, desde luego, México, Argentina, Colombia, y Japón, pero se desconoce si habrá más selecciones disponibles conforme se acerque el inicio del Mundial 2026.

Los jerseys estarán disponibles a la venta a partir del viernes 1 de mayo y tendrán un costo de 799 pesos mexicanos o poco más de 45 dólares.

Los diseños de la tierna colección son básicamente similares a las playeras de jugadores y fanáticos que se usarán durante el torneo veraniego.

¿Cuándo es la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026?

La ceremonia se realizará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 hrs en el Estadio Ciudad de México.

El evento protocolario se llevará a cabo minutos antes del Partido 1 del torneo: México vs. Sudáfrica, correspondiente al Grupo A.

México disputará así su octavo partido inaugural en una Copa del Mundo y buscará su primera victoria en este tipo de encuentros.

México vs. Sudáfrica: el partido que abre el Mundial 2026

El encuentro enfrentará al equipo dirigido po r Javier Aguirre ante Sudáfrica, selección ubicada en el lugar 61 del Ranking FIFA al momento del sorteo.

Será la primera vez que un partido inaugural se repita, luego del empate 1-1 entre ambas selecciones en Sudáfrica 2010, también un 11 de junio.