    Mundial 2026

    Esto significan los amuletos que dieron los de Nueva Caledonia a Jamaica en el repechaje

    La selección de Nueva Caledonia despeja dudas sobre el presente entregado a Jamaica antes del encuentro de repechaje.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¿Qué significan los regalos que dieron los de Nueva Caledonia en el repechaje?

    Durante los encuentros del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 de la FIFA h ubo un partido en el que se dio un hecho que llamó la atención de más de uno, en el que se llevó a cabo en el Estadio Guadalajara entre Jamaica vs. Nueva Caledonia, donde antes del silbatazo inicial se entregó un regalo.

    Dicho presente, entregado por el representativo de Oceanía al de la Concacaf, incluso dejó algo confundido al capitán de los Reggae Boyz, quien dudó más de una vez antes de tomar el hermoso regalo e incluso, cuando lo toma, se nota que intenta no tocarlo directamente, sino que lo hace con el banderín que también le entregaron.

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    El objeto circular y rodeado por pequeños palos a manera de adorno, causó mucha controversia, incluso algunos pensaron que se trataba de brujería y que de ahí la reacción del arquero de Jamaica que no quiso tener mucho contacto con él.

    Sin embargo, un día después del triunfo de Jamaica 1-0 sobre Nueva Caledonia, primera prueba de que el objeto no tenía nada relacionado a la brujería o artes oscuras, ya se supo la realidad de exótico obsequio entregado por el capitán neocaledonio.

    "Sí, es una representación del país, del Kanaki (pueblo autóctono de Nueva Caledonia), es lo que muestra respeto y especialmente paz, queremos paz en el mundo", explicó uno de los jugadores tras el partido.

    El caledonio además explicó que el objeto fue entregado a Jamaica como un regalo, con el fin de demostrar la forma de ser de su gente, a la que califica de respetuosa y humilde.

    "Es nuestra isla y aquí hay un regalo para Jamaica, para mostrar que la gente de Nueva Caledonia es muy respetuosa y muy humilde".

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