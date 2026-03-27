Mundial 2026 Jamaica avanza y así queda la llave A del repechaje mundialista Jamaica se impiuso 0-1 a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara.

Video Repechaje 2026: Jamaica elimina a Nueva Caledonia en el Estadio Guadalajara

La Selección de Jamaica acabó con el sueño de Nueva Caledonia en la semifinal de la Llave A del repechaje intercontinental que dará dos boletos a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El juego celebrado en el Estadio Guadalajara presenció una gran entrada con la esperanza de que el equipo 'Cenicienta' de Nueva Caledonia continuara su viaje con miras al Mundial de 2026.

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Sin embargo, Jamaica logró el cometido de avanzar a la final del repechaje con un solitario gol que condejó a los neocaledonios para que los Reggae Boyz sigan adelante en su meta de clasificar a la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde se jugará el Congo vs. Jamaica?

El partido entre la República Democrática del Congo vs. Jamaica se jugará el martes 31 de marzo en el Estadio Guadalajara.

El partido definitivo entre ambas selecciones arrancará en punto de las 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos.

Podrás ver el juego en vivo entre República Democrática del Congo y Jamaica por TUDN y ViX exclusivamente en México.

El ganador del República Democrática del Congo vs. Jamaica irá al Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

FINALES DE REPECHAJE INTERCONTINENTAL: FECHA Y HORARIO DE LOS PARTIDOS

Llave A

República Democrática del Congo vs. Jamaica - 15:00 horas CT México / 17:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por TUDN y ViX en México.

*El ganador irá al Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Llave B

Irak vs. Bolivia - 21:00 horas CT México / 23:00 horas ET Estados Unidos, martes 31 de marzo por ViX en México.