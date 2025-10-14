Estados Unidos vs. Australia se jugó en la Unión Americana este martes en el cierre de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026 con un triunfo del cuadro local en el Dick's Sporting Goods Park en Colorado.

Fue el segundo triunfo de los estadounidenses en sus últimos seis juegos y luego de haber empatado con la Selección de Ecuador el fin de semana pasado, la cual después se midió ante México en Guadalajara.

Para Australia, ya clasificada al Mundial 2026, fue la ruptura de siete victorias consecutivas, venía de ganar a Canadá, también anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México a menos de un año de que se realice.

Con el triunfo, Estados Unidos mandó la balanza a su favor con dos victorias, un empate y un triunfo de los Socceroos en el histórico de enfrentamientos entre ambas selecciones, la última en 2010 con triunfo del cuadro de la barras y las estrellas por 3-1.

Jordan Bos abrió el marcador al 19’ en saque de banda y tras un rebote de la zaga, obra de James Sand, se quitó a tres defensores y definió con la zurda dentro del área. El empate llegó antes del descenso luego de que Haji Wright definió un pase filtrado al área de Cristian Roldán para el empate obre el minuto 34.

Al 52’, doblete de Haji Wright y otra asistencia de Cristian Roldán, quien cobró rápido una falta en su campo y Wright definió tras recorte hacia dentro ante Australia, que ya se encuentra clasificada a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.