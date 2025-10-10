    Mundial 2026

    Ojo, México: un Estados Unidos 'reforzado' no puede con Ecuador

    La 'Tri' se alista para encarar a México y le hace frente a un conjunto estadounidense que contó con más figuras, pero sin acoplamiento.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Para enmarcar! La convocatoria del Tri que pide foto y rompe el molde

    Estados Unidos no pudo en Austin en un partido amistoso vibrante ante una Ecuador que empieza a confirmarse como una potencia sudamericana emergente.

    Marcador de 1-1 en duelo celebrado en el Q2 Stadium y en donde el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino contó con más de sus 'estrellas' que paulatinamente empiezan a 'regresar' a las convocatorias tras ausentarse de la Copa Oro.

    PUBLICIDAD

    Aunque la escuadra estadounidense muestra lapsos interesantes, lo cierto es que no acaba por acoplarse a un sistema definido, además de que los resultados no le acompañan, ya que no solo perdió la Copa Oro y la Nations League, sino que también, no tuvo el mejor de los desempeños en la anterior Fecha FIFA, especialmente ante Corea del Sur.

    Enner Valencia a los 24' abrió el marcador en Austin en lo que era un periodo de relativo dominio norteamericano, pero la 'Tri' logró imponer condiciones en gran parte del partido.

    Folarin Balogun, ya sobre el final, específicamente a los 71', decretó el empate en este partido amistoso dentro de la Fecha FIFA de octubre y en donde Ecuador tendrá en la Selección Mexicana a su próximo rival.

    Más sobre Mundial 2026

    2:09
    Técnico de Colombia vigila de cerca a James Rodríguez en León

    Técnico de Colombia vigila de cerca a James Rodríguez en León

    1:15
    Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria del Mundial 2026

    Horario y dónde ver el Irlanda del Norte vs. Alemania de eliminatoria del Mundial 2026

    1 min
    Argentina no podrá contar con Nicolás Otamendi para el inicio del Mundial 2026

    Argentina no podrá contar con Nicolás Otamendi para el inicio del Mundial 2026

    2:22
    ¡Golpe a la Albiceleste! Argentina pierde a un líder para el arranque de 2026

    ¡Golpe a la Albiceleste! Argentina pierde a un líder para el arranque de 2026

    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre
    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre
    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre

    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre

    Fútbol
    12 fotos
    Relacionados:
    Mundial 2026Estados Unidos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD