Ojo, México: un Estados Unidos 'reforzado' no puede con Ecuador
La 'Tri' se alista para encarar a México y le hace frente a un conjunto estadounidense que contó con más figuras, pero sin acoplamiento.
Estados Unidos no pudo en Austin en un partido amistoso vibrante ante una Ecuador que empieza a confirmarse como una potencia sudamericana emergente.
Marcador de 1-1 en duelo celebrado en el Q2 Stadium y en donde el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino contó con más de sus 'estrellas' que paulatinamente empiezan a 'regresar' a las convocatorias tras ausentarse de la Copa Oro.
Aunque la escuadra estadounidense muestra lapsos interesantes, lo cierto es que no acaba por acoplarse a un sistema definido, además de que los resultados no le acompañan, ya que no solo perdió la Copa Oro y la Nations League, sino que también, no tuvo el mejor de los desempeños en la anterior Fecha FIFA, especialmente ante Corea del Sur.
Enner Valencia a los 24' abrió el marcador en Austin en lo que era un periodo de relativo dominio norteamericano, pero la 'Tri' logró imponer condiciones en gran parte del partido.
Folarin Balogun, ya sobre el final, específicamente a los 71', decretó el empate en este partido amistoso dentro de la Fecha FIFA de octubre y en donde Ecuador tendrá en la Selección Mexicana a su próximo rival.