¿Los estadios del Mundial 2026 son para jugar futbol o futbol americano?

Video ¿Dónde se juega el Mundial 2026? Sedes, ciudades y estadios

La forma de elegir las 16 sedes para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá generó algunas dudas para aficionados alrededor del mundo.

La principal era que al momento de investigar sobre los diferentes estadios para la Copa del Mundo, la mayoría eran para jugar futbol americano, lo que causó intriga.

Desde un inicio la Candidatura Conjunta de los tres países de la Concacaf presentó una propuesta con 49 posibles sedes para el torneo, en un 80% eran de equipos de la NFL.

La oferta de Estados Unidos, quien tienen la mayoría de los 104 partidos, fue no tener que construir estadios, sino acondicionar los de la NFL, esto debido a la capacidad de albergar todos más de 50 mil aficionados.

¿CUÁLES ESTADIOS DEL MUNDIAL 2026 SON DE FUTBOL AMERICANO?



Son 16 sedes para el Mundial 2026 y las 11 que tiene Estados Unidos son de equipos de la NFL, liga de futbol americano. No hay ninguno que sea de uso exclusivo de futbol, pero sí compartido.

Hay tres sedes en específico que intercalan partidos al cruzarse las temporadas de NFL y MLS como son Lumen Field (Seattle Stadium), Gillette Stadium (Boston Stadium) y Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium), pero que originalmente fueron hechos para futbol americano.

ESTADOS UNIDOS

AT&T Stadium - Dallas Cowboys, NFL

- Dallas Cowboys, NFL GEHA Field at Arrowhead Stadium - Kansas City Chiefs, NFL

- Kansas City Chiefs, NFL Gillette Stadium - New England Patriots, NFL

- New England Patriots, NFL Hard Rock Stadium - Miami Dolphins, NFL

- Miami Dolphins, NFL Levi's Stadium - San Francisco 49ers, NFL

- San Francisco 49ers, NFL Lincoln Financial Field - Philadelphia Eagles, NFL

- Philadelphia Eagles, NFL Lumen Field - Seattle Seahawks, NFL

- Seattle Seahawks, NFL Merceds-Benz Stadium - Atlanta Falcons, NFL

- Atlanta Falcons, NFL MetLife Stadium - New York Giants y New York Jets, NFL

- New York Giants y New York Jets, NFL NRG Stadium - Houston Texans, NFL

- Houston Texans, NFL SoFi Stadium - Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams, NFL

LOS ESTADIOS DEL MUNDIAL 2026 EXCLUSIVOS PARA FUTBOL



México y Canadá propusieron desde un inicio sedes y estadios con campos de futbol en sus candidaturas para el Mundial 2026.

MÉXICO

Estadio Banorte - Club América, Liga MX

- Club América, Liga MX Estadio Akron - Club Guadalajara, Liga MX

- Club Guadalajara, Liga MX Estadio BBVA - Club Monterrey, Liga MX

CANADÁ