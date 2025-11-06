Cómo se eligieron las 16 sedes para el Mundial 2026 por FIFA

Las sedes del Mundial 2026 vivieron un proceso de selección por parte de la FIFA que duró cerca de cinco años para poder definir a las elegidas finalmente.

Desde agosto de 2017 y hasta junio de 2022, las sedes entre México, Estados Unidos Canadá, pasaron de comenzar con 49 propuestas a finalizar con las 16 nombradas por Gianni Infantino.

PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS 16 SEDES DEL MUNDIAL 2026



La Candidatura Conjunta de la Concacaf presentó una lista de 49 estadios que se repartían de la siguiente manera entre los tres países sedes:

México, tres sedes/tres estadios

Canadá, siete sedes/nueve estadios

Estados Unidos, 34 sedes/37 estadios.

Cuando FIFA dio la sede del Mundial 2026 a México, Estados Unidos y Canadá, la propuesta se redujo a 23 sedes, cada uno con capacidad mínima de 40 mil aficionados, de 60 mil para Cuartos de Final y Semifinales, así como de 80 mil para la inauguración y la Final.

En el proceso de selección de la FIFA, hubo ciudades históricas que renunciaron a ser sedes como Montreal (Canadá) y Chicago (Estados Unidos).

El único recinto del Mundial 2026 que ha tenido un partido de Copa del Mundo es el Estadio Banorte, que tendrá su tercera justa mundialista. Los otros 15 estadios vivirán por primera vez un juego de este torneo.