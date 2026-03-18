Senegal 2026 Senegal rechaza la anulación de su título y pide investigación sobre la CAF El gobierno de aquella nación manifestó su rechazo por la determinación de anular su título de campeón de África y otorgárselo a Marruecos.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

Video Senegal rechaza la anulación de su título y pide investigación por corrupción de la CAF

Senegal rechazó "categoricamente" la resolución de la Confederación Africana de Futbol que anuló su título de las más reciente Copa Africana de Naciones y se lo otorgó a Marruecos en lo que en sí mismo es un hecho ínedito.

"Senegal no puede tolerar una decisión administrativa que anula el compromiso, el mérito y la excelencia deportiva. Senegal rechaza categóricamente este intento injustificado de despojo y exige una investigación internacional independiente sobre la presunta corrupción en los órganos rectores de la CAF", señaló el gobierno de aquel país luego de la determinación del martes.

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Además, la Federación Senegalesa de Futbol anunció que presentará aun recurso de apelación contra la decisión del Comité de Apelación de la CAF.

Y calificó su determinación como: " injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al futbol africano".

El juego de la Final

Todo se generó en la Final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos, el pasado 18 de enero luego de una pena máxima que se marcó en la parte final del juego a favor de los locales. Entonces, los futbolistas de Senegal abandonaron la cancha en señal de protesta.

Luego de varios varios minutos regresaron al campo y el encuentro se reanudó. Finalmente, el encuentro se definició en tiempos extra y Senegal se impuso 2-1-

Fue a través de un comunicado que se dio a conocer la determinación de la CAF argumentando el abandono del campo tras el penal como causa.

“La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha decidido que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana… y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Futbol", se explicó, finalmente, en un comunicado.