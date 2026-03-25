Futbol Senegal apela al TAS luego de perder la Copa Africana de Naciones ante Marruecos El organismo informó del recurso del representativo nacional tras perder el trono ante Marruecos en los escritorios.

Por: Omar Carrillo Síguenos en Google

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Ya había anunciado que lo haría, pero finalmente lo ha concretado y la Federación Senegalesa de Fubol presentó, por fin, un recurso legal, ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), sobre la decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF) de quitarle el título de campeón de la más reciente Copa Africana de Naciones y otorgárselo a Marruecos, su rival en la final.

Y el fue el propio TAS, el encargado de hacer el anuncio oficial este miércoles.

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"El recurso se refiere a una decisión tomada por la CAF el 17 de marzo de 2026, que declaró que el equipo nacional de Senegal perdió la final de la Copa de África de Naciones (CAN) de Marruecos 2025 por descalificación", señaló en un comunicado el TAS.

No hay una fecha, aún, para que el TAS de a conocer el resultado del recurso interpuesto por Senegal.

El juego de la Final

Todo se generó en la Final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos, el pasado 18 de enero luego de una pena máxima que se marcó en la parte final del juego a favor Maruecos. Entonces, los futbolistas de Senegal abandonaron la cancha en señal de protesta.

Luego de varios varios minutos regresaron al campo y el encuentro se reanudó. Brahim Díaz erró desde los once pasos y finalmente, el juego se definió en tiempos extra. Senegal se impuso 1-0 con gol de Pape Gueye.

Fue a través de un comunicado que se dio a conocer la determinación de la CAF argumentando el abandono del campo tras el penal como causa.

“La Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Futbol (CAF) ha decidido que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), se declara que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana… y que el resultado del partido se registre como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Futbol", se explicó, finalmente, en un comunicado.