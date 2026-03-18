Senegal 2026 Senegal organiza concierto para celebrar el título de la Copa Africana Ante la decisión de la Confederación Africana de Futbol de dar a Marruecos como campeón de la Copa Africana, los senegaleses celebrarán el título en Francia.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Senegal organiza concierto en Francia para celebrar el título de la Copa Africana

La Copa Africana de Naciones 2025 que comenzó en diciembre pasado y terminó el 18 de enero con la Selección de Senegal como campeón tras vencer en una controvertida Final a Marruecos en Rabat, no para en cuanto a polémica luego de que se entregara al anfitrión el título de campeón en la mesa.

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Sin embargo, la resolución final la dará el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y mientras se espera la decisión, la Selección de Senegal decidió celebrar y presentar el trofeo de campeones de África en el Estadio de Francia.

Será el sábado 28 de marzo cuando los campeones de África, Senegal, presenten el título con sus jugadores dentro del marco de la Fecha FIFA y del partido amistoso que sostendrán contra Perú como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

¿QUIÉNES ESTARÁN EN LOS FESTEJOS DE SENEGAL COMO CAMPEÓN DE ÁFRICA?

No se trata sólo de un encuentro de carácter amistoso rumbo a la próxima Copa del Mundo de la FIFA, sino de un concierto en el que participarán el rapero Booba y el cantante senegalés Youssou N'Dour, mejor conocido por su interpretación de la icónica canción “7 seconds”.

El partido ante Perú es el primero de tres juegos de preparación antes del inicio del Mundial 2026, al que Senegal está clasificado. El 31 de marzo se medirán ante Gambia y el 31 de mayo enfrentarán a la Selección de Estados Unidos.