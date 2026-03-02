Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de Senegal en el Mundial 2026 Senegal disputará su cuarta Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo I.

La selección senegalesa aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer 4-0 a Mauritania y quedarse con el primer lugar de su grupo en las eliminatorias africanas.

Con antecedentes destacados en el torneo y reciente protagonismo como campeón de la Copa Africana; Senegal buscará avanzar nuevamente a la fase eliminatoria.

Senegal y su panorama en el Grupo I

El conjunto africano integra el Grupo I junto a Francia, Noruega y el vencedor del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

La estrella de Senegal es Sadio Mané, delantero con trayectoria en la élite europea, actual jugador del Al-Nassr y compañero de Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

Senegal cuenta con futbolistas que militan en la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1, lo que le permite sostener una base competitiva.

Sigue a Senegal en la Copa Mundial 2026

Los partidos de Senegal en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrán verse en ViX, plataforma que contará con la transmisión completa de los 104 encuentros del torneo.

Para asegurar tu acceso, puedes ingresar a https://todoelmundialporvix.com y consultar las opciones disponibles.

Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas activar el Pase Mundial 2026 por $499 MXN. Si aún no tienes suscripción, primero debes contratar ViX Premium anual y posteriormente adquirir el Pase Mundial 2026.

Calendario completo de Senegal en la fase de grupos

Senegal disputará sus tres encuentros del Grupo I en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del centro de México y tiempo del Este.

Martes 16 de junio de 2026

● Francia vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 13:00 MX y 15:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

● Noruega vs. Senegal en Estadio Nueva York Nueva Jersey a las 16:00 MX y 18:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026