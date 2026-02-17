Paraguay 2026 Fechas y horarios de los juegos de Paraguay en el Mundial 2026 Paraguay regresará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de 16 años y competirá en el Grupo D.

La selección paraguaya puso fin a una larga espera al asegurar su clasificación al Mundial 2026 con un empate sin goles ante Ecuador, resultado que le permitió quedarse con uno de los cupos directos de Sudamérica bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

Los guaraníes volverán a disputar una Copa del Mundo con la intención de instalarse en el escenario internacional tras más de una década fuera del torneo.

Paraguay y su regreso a la máxima citaUbicado en el Grupo D, Paraguay compartirá sector con Estados Unidos, Australia y el equipo europeo que avance desde el repechaje UEFA entre Eslovaquia-Kosovo y Turquía-Rumania.

El objetivo inicial será superar la fase de grupos, un paso que podría abrir la puerta a una campaña más profunda dependiendo de los cruces en la etapa eliminatoria.

Con un plantel equilibrado y competitivo, Paraguay buscará capitalizar su fortaleza colectiva y su experiencia regional.

Cómo ver los partidos de Paraguay en ViX

La participación de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a los 104 partidos. En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

Calendario completo de Paraguay en la fase de grupos

Paraguay disputará sus tres encuentros del Grupo D en sedes de Estados Unidos. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Viernes 12 de junio de 2026

● Estados Unidos vs. Paraguay en Estadio Los Ángeles a las 19:00 MX, 21:00 ET

Jueves 19 de junio de 2026

● Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay en Estadio Bahía de San Francisco a las 22:00 MX, 00:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026