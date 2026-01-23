Puebla Preocupación en Puebla sobre su estadio rumbo al Mundial del 2026 La cancha del Cuauhtémoc aún necesita tiempo para asentarse, pero la directiva está preocupada por este factor.

Video La preocupación del Puebla de cara al Mundial 2026 respecto a su estadio

En Puebla, la directiva, está un tanto nerviosa por el hecho de que no vayan a ser escogidos como una de las sedes de entrenamiento por los equipos que participarán en el Mundial 2026.

Y esto porque la inversión que se ha hecho en la cancha del Estadio Cuauhtémoc podría ser en vano, así lo informó Adrián Esparza, de TUDN, en Insiders.

"Platiqué con la directiva del Puebla porque están muy nerviosos por la sede de entrenamiento que todo parece indicar han ido escogiendo otras sedes y no a Puebla, y hay un riesgo muy fuerte que la inversión que le hicieron a la cancha sea en vano", comentó el periodista.

Sin embargo, siempre con información de Esparza, aún tienen la confianza de participar en la Copa del Mundo.

"Tienen la esperanza de Uzbekistán, sé que Sudáfrica los fue a ver a pesar de que se había dicho que en Pachuca, tienen esperanza que Sudáfrica no vaya a Pachuca y un posible equipo europeo por el repechaje".

Y es que el riesgo de no ser parte de la justa que se celebrará en los meses de junio y julio es que la inversión que se hizo en la grama del inmueble sea en vano.

"Está ese riesgo que sea en vano la inversión. Esta cancha para que agarre, para que se asiente de alguna forma requiere de ocho a 10 semanas de trabajo. En este momento llevan 6 lo que confía la directiva del Puebla es que dentro de dos semanas cuando se reanude la Liga MX, es decir, en el Puebla vs. Toluca (30 de enero), que ya esté en mucho mejores condiciones la cancha.

" Cruz Azul vuelve a jugar hasta el 15 de febrero ahí ya la veríamos en óptimas condiciones de acuerdo a lo que dice la directiva del Puebla", explicó.

Finalmente, Esparza explicó un poco que es lo que ha sucedido en torno al campo.

"El tema no es que se hacen las cosas mal. Son los tiempos, aparte juega Puebla, juega Cruz Azul, Puebla Femenil, hay Concacaf (Champions Cup). Fue el gobierno de Puebla el que hizo el proyecto", concluyó.