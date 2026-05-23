Mundial 2026 Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Jordania La selección de Los Bravos tiene muy poco historial a nivel internacional en competencias oficiales.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La selección de Jordania se clasificó al Mundial 2026 para ser uno de los combinados nacionales que debutará en este tipo de competencias sin tener un palmarés amplio de títulos.

Con pocas participaciones en torneos internacional al no tener la oportunidad de clasificarse han tenidos sus mejores actuaciones en torneos regionales.

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Jordania participa en competencias como de Federación de Futbol de Asia Occidental y los Juegos Panarábicos, así como la Copa Árabe FIFA.

TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE JORDANIA



La selección de Jordania solo ostenta dos campeonatos en torneo regional y su mejor actuación en un torneo continental fue en la Copa Asiáticas 2023 al ser subcampeona del certamen.

Apenas hace unos meses en la Copa Árabe FIFA finalizó en el segundo lugar al perder ante Marruecos.

Juegos Panarábicos - 2 títulos: 1997 y 1999.