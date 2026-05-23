    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Jordania

    La selección de Los Bravos tiene muy poco historial a nivel internacional en competencias oficiales.

    Por:David Espinosa
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

    La selección de Jordania se clasificó al Mundial 2026 para ser uno de los combinados nacionales que debutará en este tipo de competencias sin tener un palmarés amplio de títulos.

    Con pocas participaciones en torneos internacional al no tener la oportunidad de clasificarse han tenidos sus mejores actuaciones en torneos regionales.

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    Jordania participa en competencias como de Federación de Futbol de Asia Occidental y los Juegos Panarábicos, así como la Copa Árabe FIFA.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE JORDANIA


    La selección de Jordania solo ostenta dos campeonatos en torneo regional y su mejor actuación en un torneo continental fue en la Copa Asiáticas 2023 al ser subcampeona del certamen.

    Apenas hace unos meses en la Copa Árabe FIFA finalizó en el segundo lugar al perder ante Marruecos.

    • Juegos Panarábicos - 2 títulos: 1997 y 1999.

    jordania empezó a clasificarse a una Copa del Mundo desde el Mundial México 1986 y tras 10 intentos, por fin logró avanzar a una justa mundialista.

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