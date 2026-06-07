Mundial 2026 Cuál fue la mejor actuación de la Selección de Jordania en un Mundial FIFA Los Nashama cumplirán con su primera actuación en una justa mundialista y apuntan a tener una participación histórica.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

El Mundial de 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá, al albergar a 48 invitados, será el escaparate de muchas selecciones que jamás habían jugado el torneo más importante de la FIFA.

Serán cuatro los países que tendrán por primera ocasión un representante en una Copa del Mundo, entre las que se encuentran Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania equipos que buscarán brillar en esta contienda donde se encontrarán a los contendientes más fuertes del orbe.

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De esta última, también conocida como Al-Nashama, que hace referencia a personas de alto carácter, valientes y con rasgos nobles, es de la que vamos a hablar debido a las altas dificultades que tuvo para llegar a estas instancias.

Tuvieron que pasar 40 años, tras su primera participación en una fase previa, para que la Selección de Jordania alcanzara el sueño de clasificarse a una Copa del Mundo, tras adjudicarse el segundo sitio del Grupo B en la tercera ronda de la fase de clasificación de la AFC.

Durante esta tercera fase los Al-Nashama obtuvieron cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas, mismos que les permitieron ubicarse en el segundo puesto de la clasificación directa para el Mundial, por detrás de la República de Corea, pero por delante de Irak.

Para encarar el Mundial de 2026 el equipo de Medio Oriente contará con tres delanteros que pueden resultar letales al momento de definir y fueron los encargados de llevar a los comandados por el técnico Jamal Sellami a un destino exitoso: Mousa Al-Tamari (siete goles), Yazan Al-Naimat (ocho goles) y Ali Olwan (nueve goles).

Para la justa a llevarse a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, Jordania quedó insertado en el Grupo J, donde disputará su pase a la siguiente ronda con el actual campeón, Argentina; Austria, de Europa; y Argelia, de África, por lo que sus aspiraciones serán un tanto complcadas.