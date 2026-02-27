    Jordania 2026

    Fechas y horarios de los juegos de Jordania en el Mundial 2026

    Jordania disputará su primera Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo J.

    Daniel Corona
    La selección jordana aseguró su histórica clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3 - 1 a Omán y confirmar el segundo lugar de su grupo en las eliminatorias asiáticas.

    Después de esperar el resultado entre Irak y República de Corea, el equipo dirigido por Jamal Sellami selló el pase a la máxima cita por primera vez.

    En su debut absoluto en una Copa del Mundo, el combinado de Medio Oriente buscará competir con orden y aprovechar la experiencia de medirse ante selecciones consolidadas.

    Jordania y su histórico reto en el Grupo J

    Ubicada en el Grupo J, Jordania enfrentará a Argentina, vigente campeón del mundo; Austria, representante europeo; y Argelia, potencia del norte de África.

    Su principal referente es Mousa Al-Tamari, extremo del Stade Rennes, quien se ha convertido en el emblema del equipo.

    La selección intentará apoyarse en su velocidad y capacidad ofensiva para competir en una zona exigente.

    Cómo ver los partidos de Jordania en ViX

    La participación de Jordania en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, que transmitirá los 104 partidos del torneo.

    Si ya eres usuario de ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
    En caso de no contar con suscripción, primero debes contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

    Calendario completo de Jordania en la fase de grupos

    Jordania disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes oficiales de Estados Unidos. Los horarios corresponden al calendario publicado por la FIFA.

    ● Martes 16 de junio de 2026

    Austria vs. Jordania en Estadio Bahía de San Francisco a las 22:00 MX y 24:00 ET

    ● Lunes 22 de junio de 2026

    Jordania vs. Argelia en Estadio Bahía de San Francisco a las 21:00 MX y 23:00 ET

    ● Sábado 27 de junio de 2026

    Jordania vs. Argentina en Estadio Dallas a las 20:00 MX y 22:00 ET

