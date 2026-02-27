Jordania 2026 Fechas y horarios de los juegos de Jordania en el Mundial 2026 Jordania disputará su primera Copa Mundial de la FIFA y competirá en el Grupo J.

La selección jordana aseguró su histórica clasificación al Mundial 2026 tras vencer 3 - 1 a Omán y confirmar el segundo lugar de su grupo en las eliminatorias asiáticas.

Después de esperar el resultado entre Irak y República de Corea, el equipo dirigido por Jamal Sellami selló el pase a la máxima cita por primera vez.

En su debut absoluto en una Copa del Mundo, el combinado de Medio Oriente buscará competir con orden y aprovechar la experiencia de medirse ante selecciones consolidadas.

Jordania y su histórico reto en el Grupo J

Ubicada en el Grupo J, Jordania enfrentará a Argentina, vigente campeón del mundo; Austria, representante europeo; y Argelia, potencia del norte de África.

Su principal referente es Mousa Al-Tamari, extremo del Stade Rennes, quien se ha convertido en el emblema del equipo.

La selección intentará apoyarse en su velocidad y capacidad ofensiva para competir en una zona exigente.

Calendario completo de Jordania en la fase de grupos

Jordania disputará sus tres encuentros del Grupo J en sedes oficiales de Estados Unidos. Los horarios corresponden al calendario publicado por la FIFA.

● Martes 16 de junio de 2026

Austria vs. Jordania en Estadio Bahía de San Francisco a las 22:00 MX y 24:00 ET

● Lunes 22 de junio de 2026

Jordania vs. Argelia en Estadio Bahía de San Francisco a las 21:00 MX y 23:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026