Jordania 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Jordania en la historia? La selección de Los Bravos tuvo no hace poco el cambio en el liderato de esta estadística.

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La Selección de Jordania jugará su primera Copa del Mundo en el Mundial 2026 y cuenta tiene una importante lista de máximos goleadores en su historia.

En la época reciente, el conjunto de Los Bravos tuvo a su nuevo máximo anotador tras varios años donde Hassan Abdel-Fattah se mantuvo en lo más alto de esta estadística.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE JORDANIA



Jordania, previo al Mundial Qatar 2022 vivió el momento histórico de tener a un nuevo goleador máximo en la figura de Hamza Al-Dardour, al marcar el 8 de junio el gol que rompió el empate con Hassan Abdel-Fattah con 29 anotaciones.

Al-Dardour, quien sigue activo, cuenta con 34 años, pero no es convocado por su selección desde enero de 2024, cuando fue suspendido por tres juegos debido a una pelea en la Copa Asiática ante Irak.

Hamza Al-Dardour : 33 goles (en activo)

: 33 goles (en activo) Ali Olwan : 29 goles (en activo)

: 29 goles (en activo) Hassan Abdel-Fattah : 29 goles

: 29 goles Badran Al-Shaqran : 28 goles

: 28 goles Yazan Al-Naimat: 26 goles (en activo)

Se espera que Hamza Al-Dardour, Ali Olwan o Yazan Al-Naimat puedan estar en la lista final del cuadro de Los Bravos para la Copa Mundial 2026.



GOLEADORES DE JORDANIA EN MUNDIALES