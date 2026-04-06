    Jordania 2026

    Jordania debuta en la Copa Mundial 2026

    Los Nashama vivirán su primera experiencia en una Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

    Por:
    Daniel Corona
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    Jordania hará historia en 2026 al disputar su primer Mundial. El conjunto de Medio Oriente logró la clasificación tras una sólida campaña en las Eliminatorias asiáticas, asegurando su boleto con una victoria clave ante Omán como visitante, incluso antes de la última jornada.

    Será el estreno absoluto del seleccionado jordano en la máxima cita del fútbol.

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    El Grupo de Jordania

    En su debut mundialista, Jordania integra el Grupo J , donde enfrentará a:

    • Argentina
    • Austria
    • Argelia

    Un sector exigente, con el vigente campeón del mundo y dos selecciones con experiencia internacional.

    Dónde seguir a Jordania en el Mundial 2026

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    Así juega Jordania

    El marroquí Jamal Sellami asumió en 2024 y logró culminar el proceso con la histórica clasificación.

    El plantel combina futbolistas que militan en ligas regionales y algunos con experiencia en Europa:

    • Mousa Al-Tamari, capitán y extremo del Stade Rennes, principal referente ofensivo.
    • Yazan Al-Naimat, uno de los atacantes más importantes del equipo.
    • Ali Olwan, habitual en el frente de ataque.

    Para Jordania, el gran logro ya es participar. El objetivo será competir con orden defensivo e intensidad, buscar algún resultado histórico y sumar experiencia frente a rivales de mayor tradición.

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