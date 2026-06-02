Selección de Jordania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Estos son los 26 jugadores citados para el debut de Jordania en una Copa del Mundo.
La Selección de Jordania anunció su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, su primera participación en una Copa del Mundo.
Mousa Tamari, extremo del Stade Rennes francés, lidera la lista que fue presentada por el seleccionador marroquí Jamal Sellami a nueve días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Jordania forma parte del Grupo J de la justa mundialista, en la que debutará el próximo 16 de junio contra Austria; posteriormente enfrentará a Argelia y Argentina el 22 y 27 de junio, respectivamente.
Convocatoria final de la Selección de Jordania para el Mundial 2026
Porteros
- Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC)
- Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman)
- Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)
Defensas
- Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma)
- Abdullah Nasib (Al Zawraa)
- Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman)
- Yazan Al-Arab (FC Seoul)
- Mohammad Abualnadi (Selangor)
- Saleem Amer Obaid (Al-Hussein)
- Saed Al-Rosan (Al-Hussein)
- Ehsan Haddad (Al-Hussein)
- Anas Badawi (Al-Faisaly Amman)
- Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya)
Mediocampistas
- Noor Al-Rawabdeh (Salengor)
- Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
- Ibrahim Saadeh (A-Karma)
- Rajaei Ayed (Al-Huissen)
- Amer Jamous (Al-Wehdat)
- Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat)
Delanteros
- Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen)
- Odeh Al Fakhouri (Pyramids)
- Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)
- Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca)
- Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
- Ibrahim Sabra (Lokomotiva)
- Ali Olwan (Al-Sailiya)
Jordania será una de las cuatro selecciones debutantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.
La selección jordana se clasificó al Mundial 2026 al finalizar segundo de grupo en las Eliminatorias asiáticas por detrás de Corea del Sur y por encima de Irak, Omán, Palestina y Kuwait.