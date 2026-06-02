Mundial 2026 Selección de Jordania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Estos son los 26 jugadores citados para el debut de Jordania en una Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Jordania anunció su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, su primera participación en una Copa del Mundo.

Mousa Tamari, extremo del Stade Rennes francés, lidera la lista que fue presentada por el seleccionador marroquí Jamal Sellami a nueve días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Jordania forma parte del Grupo J de la justa mundialista, en la que debutará el próximo 16 de junio contra Austria; posteriormente enfrentará a Argelia y Argentina el 22 y 27 de junio, respectivamente.

Convocatoria final de la Selección de Jordania para el Mundial 2026

Porteros

Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC)

Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman)

Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

Defensas

Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma)

Abdullah Nasib (Al Zawraa)

Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman)

Yazan Al-Arab (FC Seoul)

Mohammad Abualnadi (Selangor)

Saleem Amer Obaid (Al-Hussein)

Saed Al-Rosan (Al-Hussein)

Ehsan Haddad (Al-Hussein)

Anas Badawi (Al-Faisaly Amman)

Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya)

Mediocampistas

Noor Al-Rawabdeh (Salengor)

Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)

Ibrahim Saadeh (A-Karma)

Rajaei Ayed (Al-Huissen)

Amer Jamous (Al-Wehdat)

Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat)

Delanteros

Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen)

Odeh Al Fakhouri (Pyramids)

Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)

Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca)

Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)

Ibrahim Sabra (Lokomotiva)

Ali Olwan (Al-Sailiya)

Jordania será una de las cuatro selecciones debutantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.