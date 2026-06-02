    Mundial 2026

    Selección de Jordania: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Estos son los 26 jugadores citados para el debut de Jordania en una Copa del Mundo.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Jordania anunció su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, su primera participación en una Copa del Mundo.

    Mousa Tamari, extremo del Stade Rennes francés, lidera la lista que fue presentada por el seleccionador marroquí Jamal Sellami a nueve días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    PUBLICIDAD

    Jordania forma parte del Grupo J de la justa mundialista, en la que debutará el próximo 16 de junio contra Austria; posteriormente enfrentará a Argelia y Argentina el 22 y 27 de junio, respectivamente.

    Convocatoria final de la Selección de Jordania para el Mundial 2026

    Porteros

    • Yazeed Abu Laila (Al-Hussein SC)
    • Noor Bani Ateyah (Al-Faisaly Amman)
    • Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat)

    Defensas

    • Mohammad Abu Hasheesh (A-Karma)
    • Abdullah Nasib (Al Zawraa)
    • Husam Abudahab (Al-Faisaly Amman)
    • Yazan Al-Arab (FC Seoul)
    • Mohammad Abualnadi (Selangor)
    • Saleem Amer Obaid (Al-Hussein)
    • Saed Al-Rosan (Al-Hussein)
    • Ehsan Haddad (Al-Hussein)
    • Anas Badawi (Al-Faisaly Amman)
    • Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya)

    Mediocampistas

    • Noor Al-Rawabdeh (Salengor)
    • Nizar Al-Rashdan (Qatar SC)
    • Ibrahim Saadeh (A-Karma)
    • Rajaei Ayed (Al-Huissen)
    • Amer Jamous (Al-Wehdat)
    • Mohammad Al-Daowud (Al-Wehdat)

    Delanteros

    • Mahmoud Al Mardi (Al-Huissen)
    • Odeh Al Fakhouri (Pyramids)
    • Mousa Al-Tamari (Stade Rennais)
    • Mohammad Abu Zraiq (Raja Casablanca)
    • Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab)
    • Ibrahim Sabra (Lokomotiva)
    • Ali Olwan (Al-Sailiya)

    Jordania será una de las cuatro selecciones debutantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.

    La selección jordana se clasificó al Mundial 2026 al finalizar segundo de grupo en las Eliminatorias asiáticas por detrás de Corea del Sur y por encima de Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

    Relacionados:
    Mundial 2026Jordania 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX