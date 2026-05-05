    Mundial 2026

    Jordania en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador

    La selección de Los Lobos Blancos tendrán su primer torneo máximo de selecciones a nivel mundial.

    Por:David Espinosa
    add
    Síguenos en Google
    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

    La Selección de Jordania se clasificó al Mundial 2026 por primera ocasión en la historia tras diez procesos eliminatorios en los que no lo consiguió.

    Los Bravos, como se le conoce en su país, se afilió a la FIFA en 1958, pero fue aceptada por la AFC hasta 1974 y su primera competencia internacional se dio en la Copa Asiática 2004.

    PUBLICIDAD

    JORDANIA

    EN MUNDIALES

    Más sobre Mundial 2026

    Jordania debuta en la Copa Mundial 2026
    1 mins

    Jordania debuta en la Copa Mundial 2026

    Selección Jordania
    Fechas y horarios de los juegos de Jordania en el Mundial 2026
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos de Jordania en el Mundial 2026

    Selección Jordania


    Jordania había estado en 10 Eliminatorias a la Copa del Mundo sin tener éxito desde el proceso clasificatorio para el Mundial México 1986.

    Lo más cerca que había estado en un Mundial fue en las Eliminatorias de Asia al Mundial Brasil 2014, donde logró el boleto al Repechaje Intercontinental y perdió ante Uruguay por global de 5-0.

    • Participaciones en Mundiales: 1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)
    • Títulos: Ninguno
    • Mejor posición: tendrá su debut en 2026.

    ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

    JORDANIA

    EN MUNDIALES


    Al ser una de las selecciones debutantes para el Mundial 2026, Jordania no cuenta con un historial en las Copas del Mundo.

    Cualquier gol, punto o victoria será histórico para el país que está ubicado en Asia Central.

    ENTRENADOR DE

    JORDANIA


    Jamal Sellami es quien logró el primero boleto de Jordania a una Copa del Mundo al sustituir a Adnan Hamad y Hussein Ammouta que comenzaron este ciclo eliminatorio al Mundial 2026.

    Sellami es nacido en Marruecos, cuenta con 55 años, y su logro máximo entrenador fue el ser campeón de la Copa Africana de Naciones en 2018 con su país natal.

    Relacionados:
    Mundial 2026Jordania 2026Jamal SellamiEquipos Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX