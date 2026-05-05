Mundial 2026 Jordania en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Los Lobos Blancos tendrán su primer torneo máximo de selecciones a nivel mundial.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Jordania se clasificó al Mundial 2026 por primera ocasión en la historia tras diez procesos eliminatorios en los que no lo consiguió.

Los Bravos, como se le conoce en su país, se afilió a la FIFA en 1958, pero fue aceptada por la AFC hasta 1974 y su primera competencia internacional se dio en la Copa Asiática 2004.

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JORDANIA

EN MUNDIALES



Jordania había estado en 10 Eliminatorias a la Copa del Mundo sin tener éxito desde el proceso clasificatorio para el Mundial México 1986.

Lo más cerca que había estado en un Mundial fue en las Eliminatorias de Asia al Mundial Brasil 2014, donde logró el boleto al Repechaje Intercontinental y perdió ante Uruguay por global de 5-0.

Participaciones en Mundiales: 1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

1 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: tendrá su debut en 2026.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

JORDANIA

EN MUNDIALES



Al ser una de las selecciones debutantes para el Mundial 2026, Jordania no cuenta con un historial en las Copas del Mundo.

Cualquier gol, punto o victoria será histórico para el país que está ubicado en Asia Central.

ENTRENADOR DE

JORDANIA



Jamal Sellami es quien logró el primero boleto de Jordania a una Copa del Mundo al sustituir a Adnan Hamad y Hussein Ammouta que comenzaron este ciclo eliminatorio al Mundial 2026.