Por qué le dicen Los Valientes a la Selección de Jordania: origen e historia del apodo
El mote del cuadro jordano está netamente ligado a la lengua árabe que tiene un doble significado.
La selección de Jordania jugará por primera vez una Copa del Mundo y cuenta con un apodo característico con el que se ha dado a conocer, Los Valientes.
Este sobrenombre no tiene una relación directa con la bandera o los colores habituales para los jordanos, si no que va de la mano con su cultura.
Como país árabe, Jordania es lo que en la antigüedad era conocido como Petra, una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE JORDANIA
El apodo de Los Valientes de la selección de Jordania viene de la lengua árabe de la palabra Al Nashama, que significa tanto Los Valientes como Los Caballerosos.
Sin embargo, a lo largo de los años, el mote de Los Valientes es el que ha predominado en el argot del futbol para referirse a la selección asiáticas.
No tiene una historia como tal, solo está ligado de forma cultura a su lengua natal y sus raíces milenarias.