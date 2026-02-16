Haití 2026 Fechas y horarios de los juegos de Haití en el Mundial 2026 Haití regresará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de más de medio siglo de ausencia.



Haití aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras terminar en el primer lugar de su grupo y sellar el boleto con una victoria 2 - 0 sobre Nicaragua, combinada con un empate sin goles entre Honduras y Costa Rica.

La selección caribeña volverá así a la máxima cita por primera vez desde 1974. Su presencia en el torneo es una sorpresa y es ya un gran logro por sí misma.

El conjunto dirigido por Sébastien Migné afrontará su segunda participación mundialista con el objetivo de competir en un sector exigente desde la primera jornada.

Haití y su regreso a la Copa del Mundo

La selección haitiana logró conformar un plantel con futbolistas que militan en distintas ligas internacionales, resultado de un proceso de convocatoria que integró jugadores con ascendencia haitiana alrededor del mundo.

En el Grupo C enfrentará a Brasil, Marruecos y Escocia, en un sector donde buscará sumar puntos y dejar una actuación competitiva en su regreso al torneo.

Cómo ver los partidos de Haití en ViX

La participación de Haití en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá seguirse en ViX, la plataforma que ofrecerá todos los encuentros del torneo.

Si ya eres usuario de ViX Premium, solo necesitas adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN para acceder a los 104 partidos.

En caso de no contar con suscripción, deberás contratar ViX Premium anual y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta los detalles en https://todoelmundialporvix.com y asegura tu acceso a la cobertura completa del Mundial 2026.

Calendario completo de Haití en la fase de grupos

Haití disputará sus tres encuentros del Grupo C en sedes de Estados Unidos . Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y Tiempo del Este.

Sábado 13 de junio de 2026

● Haití vs. Escocia en Estadio Boston a las 19:00 MX, 21:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

● Brasil vs. Haití en Estadio Filadelfia a las 19:00 MX, 21:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026