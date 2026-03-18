Mundial 2026 Selección de Haití se refuerza con delantero de la Premier League para el Mundial 2026 Wilson Isidor, del Sunderland, optó por jugar con Haití y podría debutar en la fecha FIFA de marzo.

Video Haití convoca a delantero de la Premier League de cara al Mundial 2026

La Selección de Haití se refuerza para el Mundial 2026 al convocar a delantero de la Premier League para la fecha FIFA de marzo donde enfrentará a Túnez (28 de marzo) e Islandia (31 de marzo).

Los Granaderos anunciaron con bombos y platillos la convocatoria de Wilson Isidor, delantero de 25 años del Sunderland, que finalmente se decantó por representar a Haití después de pasar por las categorías juveniles de Francia.

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“Me enorgullece formar parte de la selección nacional y poder honrar a nuestra gente, a nuestra nación. Juntos, tenemos la oportunidad de hacer historia y vivir grandes aventuras”, escribió Isidor a través de su cuenta de Instagram.

Wilson Isidor suma cuatro goles en 26 partidos de la Premier League con el Sunderland, equipo al que llegó en febrero del 2025. Antes, el delantero jugó en el Zenit y Lokomotiv Moscú de Rusia; y en el Mónaco, Bastia-Borgo, Stade Lavallois y Rennes de Francia.

De esta manera, Haití suma a su plantel a un delantero de talla internacional para afrontar el Mundial 2026 donde jugará contra Escocia, Brasil y Marruecos en la Fase de Grupos.

De la mano del técnico francés, Sébastien Migné, la selección haitiana vuelve a una Copa del Mundo después de 52 años, su última participación fue en Alemania 1974.

Los Granaderos tuvieron una clasificación histórica al quedarse con el liderato del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf por encima de Honduras, Costa Rica y Nicaragua.