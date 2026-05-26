    Mundial 2026

    Títulos y el palmarés completo que tiene la selección de Ghana

    La selección de Las Estrellas Negras es la tercera más ganadora de la Copa Africana de Naciones.

    Por:David Espinosa
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    Video Resumen | ¡Victoria Tricolor! México derrota a Ghana con total autoridad en el Estadio Cuauhtémoc

    La selección de Ghana es una de las más exitosas en cuanto a palmarés de títulos en la Confederación Africana de Futbol.

    Su clasificación al Mundial 2026 la tiene de nueva cuenta en una Copa del Mundo por quinta ocasión en la historia, para mejorar su mejor actuación en Sudáfrica 2010.

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    Las Estrellas Negras son de las mas laureadas en África, pero no es la selección con mejor participación en una Copa del Mundo, ese privilegio lo tiene Marruecos.

    TÍTULOS Y PALMARÉS HISTÓRICO DE GHANA


    La selección de Ghana ha ganado cuatro veces la Copa Africana de Naciones, pero no logra alzar el título desde 1982, para ser la tercera más ganadora del este torneo.

    Las Estrellas Negras también tiene un pequeño asterisco negativo, al ser la selección que más veces ha perdido una Final de la CAN, la última en 2015.

    • Copa Africana de Naciones - 4 títulos: 1963, 1965, 1978 y 1982
    • Juegos Olímpicos - 1 título: 1992
    • Copa de Naciones de la WAFU - 2 título: 2013 y 2017.
    • Copa de Naciones de África Occidental - 5 título: 1982, 1983, 1984, 1986 y 1987

    La selección de Ghana, a nivel juvenil también ha tenido éxito con los títulos de Sub-20 en 2009 y la Sub-17 en 1991 y 1995.

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