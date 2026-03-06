Ghana 2026 Fechas y horarios de los juegos de Ghana en el Mundial 2026 Ghana disputará su quinta Copa Mundial de la FIFA como integrante del Grupo L.

Las Estrellas Negras aseguraron su clasificación al quedarse con el liderato del Grupo I en las eliminatorias africanas con 25 puntos, recuperando protagonismo tras no haber logrado su boleto a la Copa Africana de Naciones 2025.

Con antecedentes destacados en Copas del Mundo, el conjunto africano buscará volver a competir en las rondas decisivas del torneo.

Ghana y su reto en el Grupo L

El seleccionado ghanés comparte sector con Inglaterra, Croacia y Panamá. Su debut será ante el conjunto centroamericano, en un partido que podría marcar el rumbo de su participación.

En el plantel destacan futbolistas con experiencia en ligas europeas como Jordan Ayew, Mohammed Kudus y Antoine Semenyo, quienes aportan peso ofensivo a un equipo que combina juventud y recorrido internacional.

Ghana en el Mundial 2026: cómo seguir todos sus partidos

La participación de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 26 podrá verse a través de ViX, plataforma que contará con la transmisión completa de los 104 encuentros del torneo.

Calendario completo de Ghana en la fase de grupos

Ghana disputará sus tres encuentros del Grupo L en sedes oficiales de Estados Unidos y Canadá. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

● Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá en Estadio Toronto a las 17:00 MX y 19:00 ET

● Martes 23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana en Estadio Boston a las 14:00 MX y 16:00 ET

● Sábado 27 de junio de 2026