    Ghana 2026

    ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Ghana en la historia?

    La selección de Las Estrellas Negras tiene en Asamoah Gyan a su máximo anotador de todos los tiempos.

    Por:David Espinosa
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    La Selección de Ghana tiene en Asamoah Gyan a su máximo goleador de la historia de cara a su nueva participación en una Copa del Mundo.

    Las Estrellas Negras vivieron por más de 40 años con un goleador que fue insuperable durante muchos años ante la aparición de Gyan.

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    MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE GHANA


    Asamoah Gyan se convirtió en máximo goleador de Ghana en enero de 2015 ante Argelia en partido de la Copa Africana de Naciones 2015.

    Gyan dejó atrás la cifra de 45 goles que había anotado Edward Acquah y que duró desde 1974 sin que hubiera algún jugador en poder superarla.

    • Asamoah Gyan: 51 goles
    • Edward Acquah: 45 goles
    • Kwasi Owusu: 36 goles
    • Jordan Ayew: 33 goles (en activo)
    • Tony Yeboah: 29 goles.

    La Copa Mundial 2026 solo puede tener a Jordan Ayew y André Ayew como jugadores en activo que están dentro del Top 10 con aspiraciones de aumentar esa cifra personal.

    GOLEADORES DE GHANA EN MUNDIALES


    La selección de Ghana jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.

    • Asamoah Gyan: 6 goles
    • André Ayew: 3 goles
    • Mohammed Kudus: 2 goles
    • Sulley Muntari: 2 goles
    • 5 jugadores más con 1 gol
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