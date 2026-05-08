Mundial 2026 Ghana en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La Selección de Las Estrellas Negras siempre ha sido buen animador por su futbol en Copa del Mundo.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Ghana se clasificó al Mundial 2026 por quinta ocasión en la historia, de forma directa en las Eliminatorias de África.

Las Estrellas Negras fueron la selección número 21 en lograr su pase a esta Copa del Mundo y por parte de la CAF se quedó con el quinto boleto otorgado.

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GHANA

EN MUNDIALES



Ghana disputará su quinta Copa del Mundo en su historia. Su debut se dio en Alemania 2006 después de 11 intentos fallidos y logró avanzar de la Fase de Grupos.

Volvió a un Mundial de forma inmediata al hilar participaciones en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, luego falló para estar en Rusia 2018, pero regresó en Qatar 2022.

Participaciones en Mundiales: 5 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

5 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: 0

0 Mejor posición: 7°, Cuartos de Final, Sudáfrica 2010.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE GHANA

EN MUNDIALES



En sus 4 participaciones previas en la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Ghana, se ubica en el puesto 36 de 80 en el histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro de Las Estrellas Negras en Mundiales es de 15 partidos con saldo de 5 triunfos, 3 empates y 7 derrotas. Con 18 goles anotados, 23 goles recibidos y efectividad del 40%.

ENTRENADOR DE

GHANA



Winfried Schäfer fue contratado como entrenador de Ghana a inicios de 2025 y funge tanto como director técnico y como director deportivo del combinado africano.