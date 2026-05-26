    Mundial 2026

    Sin Mohammed Kudus, Ghana entrega prelista para el Mundial 2026

    El técnico, Carlos Queiroz, deberá recortar un par de futbolistas para el Mundial 2026.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Con 28 jugadores, pero sin Mohammed Kudus, Ghana entrega prelista para el Mundial 2026

    Con 28 futbolistas, habrá que eliminar dos, Carlos Queiroz dio a conocer la lista con la que Ghana acudirá al Mundial 2026.

    Destaca, además que el grupo tiene cinco porteros encima de los tres acostumbrados.

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    Sus figuras provienen, principalmente del futbol europeo particularmente de LaLiga tales como Iñaki Williams, Thomas Partey, Abdul Mumin y Kwasi Sibo.

    Destacan, también, Antoine Semenyo, y Jordan Ayew, que juegan en el futbol inglés.

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    Hay que recordar que el técnico, Carlos Queiroz, dirigirá en su quinta Copa del Mundo (con Portugal en el 2010 e Irán en el 2014, 2018 y 20022) e igualará a Bora Milutinovic como los únicos seleccionadores en estar en el banquillo en cinco Mundiales de manera consecutiva.

    La ausencia más sensible para el equipo será la de Mohammed Kudus, del Tottenham, que está lesionado.

    Ghana está en el Grupo L de la competencia que se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, al lado de Inglaterra, Croacia y Panamá.

    Lista de 28 jugadores de Ghana para el Mundial 2026:

    Porteros: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Benjamin asare (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax) y Joseph Anang (St. Patrick's Athletic).

    Defensas: Kojo Oppong Peprah (Niza), Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburgo) y Alexander Djiku (Spartak Moscú).

    Centrocampistas: Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland), Elisha Owusu (Auxerre), Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (St.-Étienne), , Abdul Fatawu Issahaku (Leicester) y Kamal Deen Sulemana (Atalanta).

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    Delanteros: Antoine Semenyo (Manchester City), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Olympique de Lyon), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Iñaki Williams (Athletic) y Jordan Ayew (Leicester).

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