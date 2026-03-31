    Mundial 2026

    Ghana se queda sin director técnico tras la derrota ante Alemania en la fecha FIFA

    El cuadro de las Estrellas Negras señaló que darán a conocer a su nuevo técnico a su debido tiempo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    La Selección de Ghana, escuadra que estará en el Mundial 2026 sorprendió al comunicar que se quedaron sin director técnico.

    Después de unas horas de perder un partido amistoso en la Fecha FIFA ante Alemania, Otto Addo fue cesado de su cargo, así lo informaron en un comunicado.

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    “La Asociación de Futbol de Ghana (GFA) ha rescindido el contrato con el seleccionador de la selección nacional masculina absoluta (Estrellas Negras), Otto Addo, con efecto inmediato”.

    “La Asociación de Futbol de Ghana comunicará la nueva dirección técnica de las Estrellas Negras a su debido tiempo”, se lee en parte del comunicado.

    ¿Qué sigue para la Selección de Ghana?

    La escuadra de las Estrellas Negras tiene pactado un partido de preparación contra la Selección Mexicana el próximo 22 de mayo, juego que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

    Después enfrentará a Gales el 2 de junio, en lo que será su último encuentro amistoso para encarar la justa mundialista que dará inicio el 11 del mismo mes.

    Ghana se encuentra ubicado en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026, en el que enfrentará a Croacia, Inglaterra y Panamá.

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