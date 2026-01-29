España 2026 España ya tiene campo base para el Mundial 2026 La Furia Roja eligió su sede para las primeras semanas de la competencia de la FIFA.

Chattanooga, ciudad estadounidense en el estado de Tennessee, fue elegida por España como su campo base para la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Así lo dio a conocer el propio representativo nacional vía sus redes sociales.

"El equipo de Luis de la Fuente se alojará en el Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y como centro de entrenamiento se utilizarán las instalaciones de Baylor School", se lee en el comunicado de prensa.

Chattanooga, es sede del condado de Hamilton y cuenta con una población de 190 mil habitantes al lado del río Tenesse y la montaña Lookout.

Sobre las instalaciones del Baylor School, se explica en el documento publicado que son "de alto rendimiento deportivo, catalogadas entre las mejores de USA".

Y añade: "Están dotadas con los recursos necesarios para la actual campeona de Europa y número 1 del ranking FIFA. Además, ya cuenta con experiencia con equipos de futbol como en el pasado Mundial de Clubes cuando acogieron al conjunto neozelandés del Auckland City FC".

Finalmente, se explica que de avanzar en el torneo, las siguientes sedes se elegirán de acuerdo a su posición final en su grupo clasificatorio.