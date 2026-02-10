Mundial 2026 Samu, baja de España para la Copa Mundial de la FIFA 26 El delantero de La Roja sufrió una grave lesión con el Porto, con quien la estaba rompiendo esta temporada.

Video Dura baja por lesión para España para la Copa Mundial de la FIFA 26



La Selección de España tiene su primera baja confirmada para la Copa Mundial de la FIFA 26 que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Samu, delantero del Porto, sufrió un esguince en la rodilla derecha con una lesión de ligamento cruzado anterior que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.

El internacional español fue sustituido al descanso del partido entre el Porto y el Sporting Lisboa que se disputó este lunes y que terminó con empate a un gol.

Samu Aghehowa, de 21 años, fue campeón olímpico con España en Paris 2024 y posteriormente debutó con la selección mayor bajo las órdenes de Luis de la Fuente.

Samu estaba compitiendo para entrar en la convocatoria final para el Mundial 2026 donde España forma parte del Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El delantero del Porto la estaba rompiendo esta temporada al registrar 20 goles en 32 partidos de todas las competencias, 13 tantos fueron en la Liga Portugal para ayudar al liderato de los Dragones.