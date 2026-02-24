Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos de España en el Mundial 2026 España disputará su 17ª Copa Mundial de la FIFA como cabeza del Grupo H.

La selección española aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 2-2 con Turquía en la última jornada del Grupo E.

Con ese resultado, la Roja selló su presencia en la fase final por 13ª edición consecutiva y confirmó su regreso como vigente campeona de Europa.

Campeona del mundo en 2010, España llegará al torneo con la intención de competir nuevamente por los primeros lugares. La Furia es considerada como la máxima favorita para levantar el título.

España, cabeza del Grupo H

La Roja integra el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. El conjunto europeo buscará imponer su estilo desde el inicio de la fase de grupos.

Uno de los grandes nombres del equipo es Lamine Yamal, atacante que se ha convertido en una de las referencias ofensivas del seleccionado pese a su juventud.

La recuperación total de Rodri y la solidez del mediocampo serán factores clave para sostener el modelo de juego basado en la posesión y la presión alta.

Calendario completo de España en la fase de grupos

España disputará sus tres encuentros del Grupo H en sedes de Estados Unidos y México. Todos los horarios están en tiempo del Centro de México y tiempo del Este.

Lunes 15 de junio de 2026

● España vs. Cabo Verde en Estadio Atlanta a las 10:00 MX y 12:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

● Cabo Verde vs. España en Estadio Houston a las 18:00 MX y 20:00 ET

