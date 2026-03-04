    España 2026

    Lamine Yamal lanza sus nuevos tenis de cara al Mundial 2026

    El extremo de la Selección de España y Barcelona fue protagonista del lanzamiento de los nuevos tenis F50 Heartbreaker Yamal.

    Lamine Yamal lanza los tenis F50 Heartbreaker Yamal a poco menos de 100 días del Mundial 2026

    El extremo de la Selección de España y del FC Barcelona, Lamine Yamal, protagonizó una curiosa serie de fotografías para el lanzamiento de los F50 Hearthbreak Yamal, las nuevas zapatillas del futbolista de la prestigiosa marca deportiva alemana.

    Esa marca es parte de la publicidad del futbolista, pues la de su equipo es precisamente su antagonista, la de la diosa griega y de origen estadounidense, pero que no impide la difusión de su imagen para la promoción de estas nuevas zapatillas.

    “No has encontrado un amor mejor”; indicó la cuenta de la marca deportiva sobre la presentación de las zapatillas en color blanco con detalles de rosas y las tradicionales tres líneas de la firma.

    Además, los zapatos no cuentan con cordones y es el sucesor del F50 2024, pero siendo la primea edición exclusiva de Lamine Yamal para 2026 y con una cotización de 260 dólares en el mercado.

    Lamine Yamal es una de las figuras en crecimiento de la Selección de España y que a su corta edad ya tienen una Eurocopa ganada en Alemania 2024, además de dos títulos de LaLiga, dos Supercopa de España y una Copa del Rey.

    El siguiente compromiso de Lamine Yamal de cara al Mundial 2026 era la Finalissima ante Argentina, duelo que se encuentra en suspenso debido a la guerra en Medio Oriente. En la Copa del Mundo de la FIFA, España está instalada en el Grupo H.

