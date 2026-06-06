    Mundial 2026

    Brasil derrota a Egipto en partido de preparación rumbo a la Copa Mundial 2026

    La Verdeamarelha aprovecha un par de errores egipcios y se impone en encuentro de preparación rumbo a su debut en el Mundial 2026

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Brasil derrota a Egipto en partido amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026

    En partido de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 d isputado en el Huntington Bank Field en Cleveland, Ohio, Brasil, con goles de Bruno Guimaraes y Endrick, se impuso 2-1 a su similar de Egipto, que consiguió su gol por conducto de Mostafa Zico.

    Apenas iban 7 minutos del encuentro y, en un error en la salida de Egipto, Bruno Guimaraes robó la de gajos a Mohanad Lasheen, se metió al área, cruzó el disparo y puso el 1-0 para Brasil.

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    Pero la respuesta llegó casi de forma inmediata, cuatro minutos después cuando Marquinhos devolvió corto para su portero, el balón lo ganó Mostafa Zico para internarse al área y emparejar los cartones al vencer al guardameta.

    A los 52 minutos, tras una nueva pérdida de balón de Egipto en zona de peligro, el balón fue recuperado por la Verdeamarelha, el centro llegó al área y ahí apareció Endrick para sacar el fogonazo cruzado y mandarlo a la red para el 2-1 en la pizarra.

    La selección de Brasil abrirá su participación en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio cuando se enfrente a su similar de Marruecos en cotejo del Grupo C.

    Por su parte, Egipto, en acciones del sector G, se medirá a Bélgica en lunes 15 de junio en el Lumen Field de Seattle.

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