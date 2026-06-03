Mundial 2026 Por qué le dicen Los Zorros del Desierto a la Selección de Argelia: origen e historia del apodo El mote del conjunto del norte de África tiene alusión a su animal nacional, que es el zorro fénec.

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La selección de Argelia estará una vez más en una Copa Mundial de la FIFA con su apodo característico a nivel mundial, Los Zorros del Desierto.

Este sobrenombre por parte del cuadro del norte de África va de la mano con el mayor símbolos nacional que tiene hasta la fecha.

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Existe otro mote con el que se le conoce al cuadro africano, aunque este realmente no es muy usado para referirse a ellos, Les Verts (Los Verdes), que va por el color que radica de su bandera.

HISTORIA DEL MOTE DE LA SELECCIÓN DE ARGELIA



El apodo de la selección de Argelia es el de Los Zorros del Desierto, que originalmente es 'Les Fennecs', que procede del francés, aunque ese no sea su idioma oficial.

Cabe mencionar que el fénec, también es denominado como zorro del desierto, de ahpi es la relación con el cuadro argelino que estará en la Copa Mundial 2026.