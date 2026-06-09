Mundial 2026 Argelia: Mejor actuación de los Zorros del Desierto en Mundiales Los Zorros del Desierto esperan conseguir en la Copa Mundial 2026 una mejor actuación que hace más de 10 años.

Video Mundial 2026: Convocatoria de Argelia con lista de 26 jugadores elegidos

La selección de Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, ya sabe que estará en el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argentina, Austria y Jordania.

Los Zorros del Desierto consiguieron su boleto al Mundial 2026 dal clasificarse de forma directa en la Cuarta Ronda en las Eliminatorias de Confederación Asiática de Futbol.

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Argelia jugará su quinta Copa del Mundo en su historia, donde buscará superar su mejor actuación que tuvo en el Mundial Brasil 2014.

Su debut se dio en España 1982 después de tres intentos fallidos cuando empezó a ser parte de las eliminatorias al Mundial.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE ARGELIA EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA



Su mejor actuación se dio en Brasil 2014, en donde llegó a Octavos de Final. Argelia sorprendió a todos en esa Copa del Mundo al avanzar por encima de Rusia y Corea del Sur.

Los argelinos arrancaron con derrota de 2-1 ante Bélgica, luego golearon 4-2 a Corea del Sur y finalizaron con empate 1-1ante Rusia.

En Octavos de Final se enfrentaron a la futuro campeona, Alemania, en partido que quedó 0-0 en los 90 minutos y que los teutones ganaron 2-1 con anotaciones de André Schürrle y Mesut Özil en Porto Alegre.