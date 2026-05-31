Argelia 2026 Selección de Argelia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Vladimir Petković decidió en su convocatoria llamar a cuatro porteros, donde sobresale el hijo de Zidane.

Video Mundial 2026: Convocatoria de Argelia con lista de 26 jugadores elegidos

La selección de Argerlia que jugará el Mundial 2026 tras 12 de ausencia dio a conocer este domingo 31 de mayo la convocatoria con 26 jugadores en lista para la Copa del Mundo.

El seleccionador Vladimir Petković decidió llevar 27 jugadores, con cuatro porteros incluidos, por lo que deberá decidir cuáles serán los tres oficialmente registrados ante la FIFA.

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En conferencia de prensa, el entrenador aseguró que la portería es la única posición que le genera dudas y que hasta 24 horas antes del debut puede hacer cualquier cambio.

La convocatoria de Argelia para el Mundial 2026



En la convocatoria de la selección de Argelia llama la atención la aparición de Luca Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, quien decidió representar al país de las raíces de su padre y no a Francia, donde nació.

PORTEROS : Luca Zidane (Granada/ESP), Oussama Benbot (USM Alger/ALG), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/SUI), Abdelatif Ramdane (CS Constantine/ALG)

: Luca Zidane (Granada/ESP), Oussama Benbot (USM Alger/ALG), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/SUI), Abdelatif Ramdane (CS Constantine/ALG) DEFENSAS : Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Samir Chergui (Red Star FC/FRA), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ING), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund(ALE), Zineddine Belaïd (JS Kabylie/ALG), Achref Abada (USM Alger/ALG), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis/TUN).

: Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Samir Chergui (Red Star FC/FRA), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ING), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund(ALE), Zineddine Belaïd (JS Kabylie/ALG), Achref Abada (USM Alger/ALG), Mohamed Amine Tougai (ES Tunis/TUN). MEDIOS : Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Nice/FRA), Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt/ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/ALE), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/NED).

: Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Nice/FRA), Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt/ALE), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/ALE), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/NED). DELANTEROS: Mohamed Amoura (Wolfsburg/ALE), Nadhir Benbouali (Gyor/HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail/QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone/ITA), Amine Gouiri (Marsella/FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/NED), Riyad Mahrez (Al-Ahli/KSA)