Argelia 2026 ¿Quién es el máximo goleador de la Selección de Argelia en la historia? La selección de Los Zorros del Desierto llevan una lucha por ser el máximo goleador de la historia.

Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo J de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Argelia tiene en Islam Slimani a su máximo goleador de la historia de cara a su nueva participación en una Copa del Mundo.

Los Zorros del Desierto tienen una férrea lucha en este rubro estadístico con tres jugadores en activo que están en esa pelea.

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MÁXIMO GOLEADOR DE LA SELECCIÓN DE ARGELIA



Islam Slimani es el máximo goleador de la selección de Argelia desde octubre de 2021 cuando anotó doblete ante Níger en las Eliminatorias de África al Mundial Qatar 2022.

Slimani, quien sigue en activo, llegó a 37 goles en ese entonces para dejar atrás los 36 de Abdelhafid Tasfaout, que consiguió esa cantidad de anotaciones desde 1990 y hasta el 2002.

Islam Slimani : 46 goles (en activo)

: 46 goles (en activo) Riyad Mahrez : 37 goles (en activo)

: 37 goles (en activo) Abdelhafid Tasfaout : 36 goles

: 36 goles Baghdad Bounedjah : 35 goles (en activo)

: 35 goles (en activo) Rabah Madjer : 28 goles

: 28 goles Lakhdar Belloumi: 28 goles.

La Copa Mundial 2026 es la cita perfecta para Slimani de ampliar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores que son Bounedjah y Mahrez.



GOLEADORES DE ARGELIA EN MUNDIALES



La selección de Argelia jugará el Mundial 2026 y cuenta con estos máximos goleadores en el evento.